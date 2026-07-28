Уряд Мелоні готує ґрунт для повернення Італії до атомної енергетики

Італійський уряд на чолі із Джорджею Мелоні готує ґрунт для повернення Італії до атомної енергетики, від якої країна відмовилась після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Уряд розраховує на нове покоління італійців, які розглядають атомну енергетику як джерело електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю, інструмент у боротьбі зі зміною клімату та спосіб зміцнити стабільність енергопостачання на тлі потрясінь, спричинених війнами в Україні та Ірані.

Експерти зазначають, що уряд робить ставку на те, що така підтримка пом’якшить позицію італійців, які після подій 1986 року досі сприймають атомну енергію крізь призму ризику та катастрофи і двічі відхиляли повернення до атомної енергетики на загальнонаціональних референдумах.

Наступного тижня парламент, як очікується, схвалить ініційований урядом законопроєкт, що встановлює правові рамки для ядерних технологій нового покоління.

Після цього уряд матиме 12 місяців на розробку виконавчих указів, що регулюватимуть ліцензування реакторів, стандарти безпеки, поводження з відходами та вибір місць розміщення.

"Завдання уряду на цей момент – створити умови, щоб ті, хто зрештою прийматиме рішення щодо будівництва об’єктів, могли це зробити", – заявив міністр охорони навколишнього середовища та енергетичної безпеки Гільберто Пічетто Фратін в інтерв’ю Associated Press.

Колись Італія була серед європейських піонерів атомної енергетики. Чотири реактори працювали до референдуму 1987 року, який фактично поклав кінець атомній програмі країни після аварії на Чорнобильській АЕС.

Ще одна спроба відродити атомну енергетику провалилася після катастрофи на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році, коли близько 94% виборців виступили проти планів будівництва нових реакторів.

Як наслідок, зміна курсу Італії стане одним із найамбітніших енергетичних розворотів у Європі.

Уряд Мелоні стверджує, що зростання попиту на електроенергію, кліматичні цілі та проблеми енергетичної безпеки, що виникли після вторгнення Росії в Україну, виправдовують повернення атомної енергетики до енергетичного балансу Італії.

Замість відновлення великих АЕС минулого, уряд зосереджується на малих модульних реакторах (SMR) та інших передових технологіях, які можуть бути безпечнішими, гнучкішими та швидшими у будівництві.

"Ми говоримо про третє покоління атомної енергетики, яке набагато краще відповідає поточним потребам, набагато безпечніше завдяки компактним розмірам та дуже коротким термінам будівництва", – сказав Пічетто Фратін.

Найбільшою політичною перешкодою може стати пошук місць для будівництва реакторів та зберігання відходів.

В Італії досі немає національного сховища для наявних ядерних відходів, значна частина яких зберігається на тимчасових об’єктах по всій країні. Будь-який майбутній реактор або майданчик для зберігання відходів, ймовірно, зіткнеться з сильним опором з боку місцевих громад.

Навіть якщо парламент схвалить законодавство, противники – зокрема екологічні організації та ліві партії – можуть домагатися проведення нового референдуму, щойно з’являться конкретні місця розташування реакторів та плани зберігання відходів.

Опитування свідчать, що підтримка атомної енергетики різко падає, коли людей запитують, чи погодилися б вони на будівництво реактора поблизу місця свого проживання. Опитування, на які посилаються експерти, показують, що приблизно шестеро з десяти італійців виступають проти розміщення реактора у своїй провінції.

У березні ЗМІ писали, що на тлі зростання цін на енергоносії, спричиненого кризою на Близькому Сході, Італія розглядає можливість повернення до атомної енергетики через майже 40 років після закриття свого останнього атомного реактора і через 15 років після невдалої спроби скасувати це рішення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що Європейський Союз зробив "стратегічну помилку", відмовившись від атомної енергетики.