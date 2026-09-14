Прем'єр Саксонії про Росію і Україну: це не наша війна
Прем'єр-міністр німецької землі Саксонії Міхаель Кречмер вважає, що Німеччина фактично стала стороною конфлікту у війні РФ проти України і, на його думку, це неправильно.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Кречмер виступив на захист створення підприємств з виробництва зброї. Водночас він критикує наслідки війни Росії проти України.
"Це не наша війна. (...). Ми завжди говорили, що не повинні ставати стороною конфлікту. Я б сказав, що ми вже нею стали. Це величезна помилка", – заявив він.
На думку Кречмера, це викликає у людей занепокоєння та страх.
Водночас, зазначив він, це затуманює реалістичне бачення необхідності інвестувати у власні оборонні спроможності Німеччини.
Найкращим захистом, на його думку, є стратегія стримування, яка з самого початку запобігає нападу на Європу та Німеччину.
"Ракети, що летять на нас", мають бути знищені, заявив прем'єр Саксонії. На думку Кречмера, саме тому відповідні технології мають вироблятися у країні.
Як повідомлялося, Міхаель Кречмер вважає військове вирішення війни в Україні нереалістичним і рішуче виступає за відкриті дипломатичні канали, в тому числі з Москвою.
Ще раніше Кречмер висловився за використання газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, щоб відновити діалог з Росією.