Прем'єр Саксонії про Росію і Україну: це не наша війна

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонії Міхаель Кречмер вважає, що Німеччина фактично стала стороною конфлікту у війні РФ проти України і, на його думку, це неправильно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Кречмер виступив на захист створення підприємств з виробництва зброї. Водночас він критикує наслідки війни Росії проти України.

"Це не наша війна. (...). Ми завжди говорили, що не повинні ставати стороною конфлікту. Я б сказав, що ми вже нею стали. Це величезна помилка", – заявив він.

На думку Кречмера, це викликає у людей занепокоєння та страх.

Водночас, зазначив він, це затуманює реалістичне бачення необхідності інвестувати у власні оборонні спроможності Німеччини.

Найкращим захистом, на його думку, є стратегія стримування, яка з самого початку запобігає нападу на Європу та Німеччину.

"Ракети, що летять на нас", мають бути знищені, заявив прем'єр Саксонії. На думку Кречмера, саме тому відповідні технології мають вироблятися у країні.

Як повідомлялося, Міхаель Кречмер вважає військове вирішення війни в Україні нереалістичним і рішуче виступає за відкриті дипломатичні канали, в тому числі з Москвою.

Ще раніше Кречмер висловився за використання газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, щоб відновити діалог з Росією.