Премьер Саксонии о России и Украине: это не наша война

Премьер-министр немецкой земли Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия фактически стала стороной конфликта в войне РФ против Украины и, по его мнению, это неправильно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Кречмер выступил в защиту создания предприятий по производству оружия. В то же время он критикует последствия войны России против Украины.

"Это не наша война. (...). Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной конфликта. Я бы сказал, что мы уже ею стали. Это огромная ошибка", – заявил он.

По мнению Кречмера, это вызывает у людей беспокойство и страх.

В то же время, отметил он, это затуманивает реалистичное видение необходимости инвестировать в собственный оборонный потенциал Германии.

Лучшей защитой, по его мнению, является стратегия сдерживания, которая с самого начала предотвращает нападение на Европу и Германию.

"Ракеты, летящие на нас", должны быть уничтожены, заявил премьер Саксонии. По мнению Кречмера, именно поэтому соответствующие технологии должны производиться в стране.

Как сообщалось, Михаэль Кречмер считает военное решение войны в Украине нереалистичным и решительно выступает за открытые дипломатические каналы, в том числе с Москвой.

Еще ранее Кречмер высказался за использование газопроводов "Северный поток" в Балтийском море, чтобы возобновить диалог с Россией.