В Естонії скасують заборону на перевезення протипіхотних мін

Парламентська комісія з питань державної оборони вирішила направити на перше читання законопроєкт про дозвіл на перевезення протипіхотних мін територією Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Рішення направити на пленарне засідання парламенту законопроєкт, що вносить відповідні поправки до Закону про вантажі стратегічного призначення, було ухвалено в понеділок на засіданні комісії з питань державної оборони.

Дозволити перевезення протипіхотних мін планується у зв’язку з тим, що Естонія через погіршення ситуації в галузі безпеки наприкінці 2025 року вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання таких мін. Разом з Естонією з конвенції вийшли також Фінляндія, Латвія, Литва та Польща.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність перевезення протипіхотних мін через територію Естонії може виникнути, наприклад, у Фінляндії. Крім того, в Естонії дислоковані військові підрозділи США, які не приєдналися до Оттавської конвенції.

Перше читання законопроєкту заплановано на 23 вересня. Комісія з питань державної оборони направила законопроєкт на пленарне засідання з пропозицією завершити його перше читання.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що вихід його країни із Оттавської конвенції означає, що вона зможе встановити протипіхотні міни вздовж свого східного кордону протягом 48 годин у разі виникнення загрози.

Нагадаємо, торік 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.

Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.