В Эстонии отменят запрет на перевозку противопехотных мин

Парламентская комиссия по вопросам государственной обороны постановила направить на первое чтение законопроект о разрешении на перевозку противопехотных мин по территории Эстонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Решение направить на пленарное заседание парламента законопроект, вносящий соответствующие поправки в Закон о грузах стратегического назначения, было принято в понедельник на заседании комиссии по вопросам государственной обороны.

Разрешить перевозку противопехотных мин планируется в связи с тем, что Эстония из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности в конце 2025 года вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование таких мин. Вместе с Эстонией из конвенции вышли также Финляндия, Латвия, Литва и Польша.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость перевозки противопехотных мин через территорию Эстонии может возникнуть, например, у Финляндии. Кроме того, в Эстонии дислоцированы военные подразделения США, которые не присоединились к Оттавской конвенции.

Первое чтение законопроекта запланировано на 23 сентября. Комиссия по вопросам государственной обороны направила законопроект на пленарное заседание с предложением завершить его первое чтение.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что выход его страны из Оттавской конвенции означает, что она сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов в случае возникновения угрозы.

Напомним, в прошлом году 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.

В этот же день из конвенции официально вышла Литва.