Генсек НАТО: удар по пасажирському потягу в Україні показує відчай Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що російський удар по локомотиву пасажирського потяга в Україні біля кордону з Польщею демонструє відчай правителя РФ.

Про це він сказав на брифінгу з прем’єром Словенії Янезом Яншею, передає "Європейська правда".

За словами Рютте, Росія стає все безвідповідальнішою у продовженні своєї війни в Україні.

"Вчорашній удар по пасажирському потягу в України близько до території НАТО показує відчай Путіна. Він думає, що може спинити нас від підтримки України, що він може підірвати нашу єдність. Він помиляється", – заявив генсек.

За його словами, відповідь союзників полягатиме у збільшенні підтримки України, щоб вона мала все потрібне для захисту.

Також Рютте наголосив на тому, що НАТО зробить все можливе для захисту кожного сантиметра території членів Альянсу.

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас вважає, що російський удар поблизу польського кордону був "посланням для західного світу".

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В "Укрзалізниці" припустили, що мішенню дрона РФ міг бути поїзд з дипломатами і політиками.