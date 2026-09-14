Генсек НАТО: удар по пассажирскому поезду в Украине говорит об отчаянии Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что российский удар по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей демонстрирует отчаяние правителя РФ.

Об этом он заявил на брифинге с премьер-министром Словении Янезом Яншей, передает "Европейская правда".

По словам Рютте, Россия становится все более безответственной в продолжении своей войны в Украине.

"Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине недалеко от территории НАТО показывает отчаяние Путина. Он думает, что может остановить нас от поддержки Украины, что он может подорвать наше единство. Он ошибается", – заявил генсек.

По его словам, ответ союзников будет заключаться в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое для защиты.

Также Рютте подчеркнул, что НАТО сделает все возможное для защиты каждого сантиметра территории членов Альянса.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что российский удар вблизи польской границы был "посланием западному миру".

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В компании "Укрзалізниця" допустили, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками.