СМИ: ЕС готовит более строгие правила использования социальных сетей для детей

Европейский Союз предложит ограничить доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет в рамках флагманского законопроекта "Kids Act", который будет обнародован в четверг, 17 сентября.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как говорится в документе, Европейская комиссия будет требовать от компаний, предоставляющих услуги в социальных сетях, онлайн-играх и чат-ботах на базе искусственного интеллекта, ввести возрастные ограничения для своих сервисов, чтобы исключить доступ подростков.

Согласно документу, они также должны будут внедрить меры безопасности для минимизации злоупотреблений и поведения, вызывающего зависимость.

Кроме того, в предложении указывается, что ЕС планирует установить минимальный возраст в 15 лет для открытия "автономной учетной записи". Детям в возрасте от трех до 13 лет будет разрешено пользоваться только сервисами, предназначенными для детей, и под полным родительским надзором, а несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет смогут создавать учетные записи на основных платформах с существенными ограничениями, в частности ежедневными лимитами времени и функциями родительского контроля.

Платформы, на которые будут распространяться предлагаемые новые правила, должны будут проверять возраст каждого пользователя, создающего новую учетную запись, с помощью официального приложения ЕС для верификации или эквивалентного механизма.

Нарушение "Закона о детях" может привести к наложению штрафов. В проекте документа указано, что система обеспечения соблюдения правил создана по образцу других нормативных актов ЕС в сфере технологий, таких как "Закон о цифровых услугах" и "Закон об искусственном интеллекте", которые предусматривают риск высоких штрафов, связанных с общим объемом мирового оборота компании. Платформы также должны будут уплачивать надзорный сбор для финансирования надзорной деятельности комиссии.

СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой подготовить европейский законодательный акт, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Писали, что французское правительство подготовило переработанный проект закона о запрете использования социальных сетей детьми после того, как предыдущий закон был признан неконституционным.