Министр обороны Дании созывает заседание из-за инцидента с российским фрегатом

Министр обороны Дании Йеппе Бруус созвал всех представителей по вопросам обороны в парламенте на брифинг в связи с инцидентом с российским фрегатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Комментируя инцидент, Бруус отметил, что Дания не находится в ситуации, требующей применения статей 4 или 5 Договора о НАТО.

"Нет, не находимся. Но мы вызываем посла на встречу. Это также является проблемой, поскольку речь идет о крайне непрофессиональном поведении экипажа. Существует множество способов связаться с вертолетом. Мы относимся к этому очень серьезно, но пока не дошли до такого этапа", – отметил министр.

Статья 4 НАТО позволяет союзникам обсудить вопросы безопасности. Статья 5 предусматривает, что нападение на одного союзника должно рассматриваться как нападение на всех союзников.

Напомним, в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.

В конце августа сообщалось, что Королевский флот Великобритании трое суток следил за российскими судами, которые двигались у британских берегов.

В июле российский корабль провел артиллерийские стрельбы у побережья Великобритании в день смены премьер-министра.