Греція розробляє систему захисту для своїх винищувачів F-35

Військово-повітряні сили Греції розробляють план захисту своїх майбутніх винищувачів F-35 шляхом закупівлі безпілотних літальних апаратів, призначених для спільного застосування з винищувачами п’ятого покоління як в оборонних, так і в наступальних операціях.

Про це повідомляє eKathimerini, інформує "Європейська правда".

Довгострокова стратегія зосереджена на інтеграції літаків F-35 із Collaborative Combat Aircraft (CCA), також відомих як "вірні крилаті напарники".

Безпілотні апарати призначені для розширення оперативних можливостей та слугуватимуть захисним щитом для літаків високої цінності, таких як F-35.

Військово-повітряні сили обговорюють можливі закупівлі з двома компаніями: Boeing (MQ-28 Ghost Bat), розроблений для Королівських військово-повітряних сил Австралії та вже випробуваний у Тихому океані, та Shield AI (X-BAT), який перебуває на стадії розробки й, як очікується, буде готовий у 2028 або 2029 році.

Згідно з планом, 20 літаків F-35, які, як очікується, будуть введені в експлуатацію в Греції з 2029 року, виконуватимуть функції повітряних центрів управління для п’яти-шести безпілотників-супровідників (CCA) кожен.

Безпілотники виступатимуть як одноразові оборонні засоби для захисту винищувачів, одночасно несучи ракети "повітря-повітря" та "повітря-земля".

Нагадаємо, наприкінці серпня у Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для виявлення і збиття ворожих безпілотників.

Повідомляли також, що уряд Іспанії дав зелене світло спільній іспано-польській закупівлі літаків-заправників Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).