Греция разрабатывает систему защиты для своих истребителей F-35

Военно-воздушные силы Греции разрабатывают план защиты своих будущих истребителей F-35 путем закупки беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для совместного применения с истребителями пятого поколения как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Об этом сообщает eKathimerini, передает "Европейская правда".

Долгосрочная стратегия сосредоточена на интеграции самолетов F-35 с Collaborative Combat Aircraft (CCA), также известными как "верные крылатые напарники".

Беспилотные аппараты предназначены для расширения оперативных возможностей и будут служить защитным щитом для самолетов высокой ценности, таких как F-35.

Военно-воздушные силы обсуждают возможные закупки с двумя компаниями: Boeing (MQ-28 Ghost Bat), разработанный для Королевских военно-воздушных сил Австралии и уже прошедший испытания в Тихом океане, и Shield AI (X-BAT), который находится на стадии разработки и, как ожидается, будет готов в 2028 или 2029 году.

Согласно плану, 20 самолетов F-35, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в Греции с 2029 года, будут выполнять функции воздушных центров управления для пяти-шести беспилотников-сопровождающих (CCA) каждый.

Беспилотники будут выступать в качестве одноразовых оборонительных средств для защиты истребителей, одновременно неся ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Напомним, в конце августа в Норвегии вступила в строй первая специализированная установка для обнаружения и сбивания вражеских беспилотников.

Также сообщалось, что правительство Испании дало зелёный свет совместной испано-польской закупке самолётов-заправщиков Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).