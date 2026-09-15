В Бухаресте произошли столкновения во время протеста фермеров

В Бухаресте во время протеста фермеров произошли столкновения демонстрантов с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Утром 15 сентября протестующие – фермеры, занимающиеся разведением скота, – начали собираться на площади Победы в Бухаресте, чтобы выразить свои претензии, в том числе в отношении блокирования экспорта овец и коз и невыплаченных компенсаций. Позже они заблокировали дорожное движение на прилегающей улице.

Incidente între fermieri și forțele de ordine. Proteste neautorizate în Piața Victoriei, filtre la intrările în Capitală pic.twitter.com/S033NmXyqu – Jurnalul (@JurnalulN) September 15, 2026

Вскоре стало известно о столкновениях с правоохранителями и применении слезоточивого газа.

В столичной жандармерии сообщили, что с самого начала некоторые протестующие отказались сдать предметы, которые могли бы быть использованы для нанесения ударов. Газ применили после обострения ситуации, когда некоторые люди начали бросать предметы в правоохранителей и валить барьеры.

Сообщается, что троим участникам протеста потребовалась помощь после воздействия слезоточивого газа, помощь была оказана на месте. Пострадавших среди правоохранителей нет.

Двоих участников инцидентов доставили в участок.

В столичной полиции также опровергли информацию о том, что полиция якобы разворачивает автобусы с протестующими на въезде в Бухарест.

В Польше анонсировали дополнительную поддержку для фермеров, которые в этом году столкнулись с засухой и подорожанием топлива и удобрений.

Между тем экс-президент Франции Олланд предупреждает о риске возобновления протестов "желтых жилетов" из-за цен на топливо.