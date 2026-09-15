У Білорусі розпочалися військові навчання біля кордонів з Польщею і Литвою

У Білорусі поблизу кордонів з Польщею та Литвою розпочалися чотириденні військові навчання.

Про це пише інформує "Європейська правда" з посиланням на інформацію від міністерства оборони Білорусі.

Мета навчань, як стверджують у Білорусі, – підготовка командувань та підрозділів до "спільного виконання завдань під час підготовки та проведення стратегічної операції".

Згідно із заявою білоруського міністерства, навчання тривають з 15 по 18 вересня. Практичні заходи заплановані на полігоні Гожа в Гродненській області, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, а також на полігонах Брест і Ружани в Брестській області, розташованих приблизно за 15 км і 60 км від польського кордону (і приблизно за 150 км і 40 км від українського кордону) відповідно.

У маневрах беруть участь механізовані та танкові батальйони. Завдання військ, згідно із заявою, включають "захист державного кордону, боротьбу з диверсійними групами та відбиття атак з використанням безпілотників та легкої авіації".

Білоруська сторона запевняє, що навчання мають "виключно оборонний" характер.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підтримав повномасштабну агресію Росії проти України у лютому 2022 року, надавши російським військам свою військову інфраструктуру, повітряний та наземний простір для здійснення атак.

Нагадаємо, 8 вересня головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відвідала кордон Литви з Білоруссю і заявила, що ЄС має прискорити реалізацію ініціативи "Стеження за східним флангом" у тісній співпраці з НАТО, щоб запобігти загрозі з боку Білорусі.

Раніше головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що литовська розвідка наразі не вбачає посилення загрози з боку Білорусі.