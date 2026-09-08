Головна дипломатка ЄС відвідала литовсько-білоруський кордон

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас під час свого візиту до Литви відвідала кордон країни з Білоруссю.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Каллас зазначила, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко перетворив країну на "плацдарм для російської війни".

"Його режим загрожує європейським сусідам і використовує нелегальну міграцію як зброю проти них", – наголосила вона.

Головна дипломатка ЄС розповіла, що у вівторок, 8 вересня, відвідала контрольно-пропускний пункт Падваріоніс на литовсько-білоруському кордоні з міністром внутрішніх справ Мартінасом Кателінасом.

"Складність тунелів для незаконного перевезення мігрантів свідчить про організовану підтримку і є вагомими ознаками того, що Мінськ надає в цьому допомогу", – зазначила вона.

Фото: Х

Каллас наголосила, що безпека кордонів Литви є спільною відповідальністю Європи.

"Ми маємо прискорити реалізацію ініціативи "Стеження за східним флангом" у тісній співпраці з НАТО та продовжувати тиск санкціями", – підсувала дипломатка.

В грудні 2025 року у Мінську оголосили про прибуття російського ракетного комплексу "Орєшнік".

У середині квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія переконує Білорусь відкрити новий фронт, ймовірно, проти країни НАТО.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська днями попередила, що Росія може використати територію Білорусі для ескалації напруженості та провокації країн-членів НАТО.

Втім, головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що литовська розвідка наразі не вбачає посилення загрози з боку Білорусі.