В Беларуси начались военные учения у границ с Польшей и Литвой

В Беларуси вблизи границ с Польшей и Литвой начались четырёхдневные военные учения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию Министерства обороны Беларуси.

Цель учений, как утверждают в Беларуси, – подготовка командований и подразделений к "совместному выполнению задач в ходе подготовки и проведения стратегической операции".

Согласно заявлению белорусского министерства, учения проходят с 15 по 18 сентября. Практические мероприятия запланированы на полигоне Гожа в Гродненской области, расположенном непосредственно на границе с Литвой, а также на полигонах Брест и Ружаны в Брестской области, примерно в 15 км и 60 км от польской границы (и примерно в 150 км и 40 км от украинской границы) соответственно.

В маневрах принимают участие механизированные и танковые батальоны. Задачи войск, согласно заявлению, включают "защиту государственной границы, борьбу с диверсионными группами и отражение атак с использованием беспилотников и лёгкой авиации".

Белорусская сторона уверяет, что учения носят "исключительно оборонительный" характер.

Напомним, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал полномасштабную агрессию России против Украины в феврале 2022 года, предоставив российским войскам свою военную инфраструктуру, воздушное пространство и наземное пространство для проведения атак.

Напомним, 8 сентября высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас посетила границу Литвы с Беларусью и заявила, что ЕС должен ускорить реализацию инициативы "Наблюдение за восточным флангом" в тесном сотрудничестве с НАТО, чтобы предотвратить угрозу со стороны Беларуси.

Ранее главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что литовская разведка в настоящее время не видит усиления угрозы со стороны Беларуси.