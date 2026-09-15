В НАТО рассказали, как изменился характер российских гибридных атак

В НАТО заявили, что количество российских гибридных атак на страны-члены Альянса значительно возросло.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на неназванного представителя Альянса, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, только в прошлом году было зафиксировано более 200 таких инцидентов. Представитель в Брюсселе добавил, что в эту цифру не входят обычные "повседневные" кибератаки.

По словам представителя, штаб-квартира НАТО ежемесячно сталкивается с тысячами кибератак.

Упоминая о дроне со взрывчаткой, обнаруженном в аэропорту "Лейпциг/Халле" в Германии, чиновник отметил, что тип обнаруженного взрывного устройства свидетельствует о прямой причастности российской разведки к инциденту.

"Семтекс" – это не то, что можно просто так дать ребенку, которого вербуют во время игр в видеоигры", – сказал он.

НАТО, как и правительство Германии, считает этот инцидент гибридной атакой, хотя взрывное устройство и не сработало.

По данным Альянса, Россия стремится подорвать политическую и практическую поддержку Украины и готовится к возможной дальнейшей эскалации.

Это включает разведку критической инфраструктуры и логистических цепочек, а также предварительное размещение вредоносного программного обеспечения в важных промышленных системах управления.

В НАТО особенно обеспокоены изменением характера атак, отметил представитель, пояснив, что "растет количество, растет серьезность, растет склонность к риску".

НАТО стремится усилить сдерживание с помощью военных мер и более эффективной защиты критической инфраструктуры.

Альянс также планирует создать сеть критической энергетической инфраструктуры для обмена информацией по вопросам безопасности с операторами и поддержки совместных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации, защите от дронов и киберзащите.

В особо серьезных случаях верховный военный командующий НАТО может обратиться к государствам-членам с просьбой применить наступательные кибервозможности, отметил представитель Альянса.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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