Глава МИД Венгрии подала жалобу в прокуратуру из-за дорогих перелетов Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подала уголовное заявление на своего предшественника Петера Сийярто и его команду за то, что они в течение последних четырёх лет регулярно пользовались дорогими частными самолётами вместо регулярных авиарейсов.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Анита Орбан заявила, что в организации поездок Сийярто и его команды не прослеживается никаких соображений экономии.

"Начиная с 2022 года они систематически перешли на использование чартерных частных рейсов или самолетов армии для поездок министра (Сийярто) и его делегации", – сказала она.

По словам министра, документы и результаты расследования показали, что в период с 2022 по 2026 год эти поездки обходились в среднем почти в шесть раз, или на 4 миллиарда форинтов (12,6 миллиона долларов), дороже, чем стоили бы регулярные рейсы бизнес-классом.

"Таким образом, выявленные факты дают основания подозревать нецелевое использование средств, повлекшее значительный ущерб, а также ставят под сомнение ответственность бывшего руководства министерства", – добавила она.

Поданная Орбан жалоба стала последней в серии мер нового правительства в рамках его антикоррупционной кампании после прихода к власти Петера Мадьяра.

Предшественник Мадьяра на посту премьер-министра Виктор Орбан отверг обвинения в коррупции.

Его пресс-секретарь Берталан Хаваши в ответе по электронной почте агентству Reuters заявил, что полеты Сийярто полностью соответствовали положениям соответствующего правительственного постановления.

"В последние годы зарубежные поездки Министерства иностранных дел и торговли организовывались с образцовой эффективностью. Поэтому Петер Сийярто заслуживает похвалы, а не политически мотивированных нападок", – убежден представитель Орбана.

Ранее Анита Орбан подала в Генеральную прокуратуру заявление относительно закупок, которые Министерство иностранных дел проводило во время пандемии коронавируса под руководством Петера Сийярто.

Сообщалось также, что в Венгрии начали расследование в отношении государственных субсидий китайскому производителю электромобилей BYD – компании, в которую устроился Сийярто после ухода из парламента.

Кроме того, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил о расследовании связей Сийярто с Россией, однако подробности до сих пор не разглашались.