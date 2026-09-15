Литва не бачить ознак підготовки Росії до конвенційної атаки на країни Балтії 

На тлі попереджень Польщі про можливу активізацію дій Росії в найближчі тижні головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс заявив, що наразі немає даних, які б свідчили про підготовку РФ до конвенційної атаки на країни Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Радник президента Литви відзначив активізацію диверсій з боку Росії, однак конвенційної атаки не очікує.

"Вже самі зальоти дронів свідчать, що ситуація загострюється, Росія вживає певних диверсійних заходів, йде на більший ризик ескалації – це факт. Але у нас немає конкретної інформації, яка вказувала б на те, що Росія готується до будь-якої конвенційної атаки на країни Балтії. Загалом наша інформація збігається з інформацією поляків, просто у нас немає даних про можливі традиційні атаки", – заявив Матульоніс.

За словами радника глави держави, важливо відрізняти ескалацію, яку здійснює Росія, від загрози конвенційної атаки. Даних про останню, підкреслив Матульоніс, немає. Тому, за його словами, найближчим часом прямої конфронтації з НАТО не очікується.

"На сьогодні ми такої загрози не бачимо, але мусимо зберігати пильність, бо ситуація завжди досить динамічна і може швидко змінитися. Що буде через місяць, два або пів року, ми прогнозувати не можемо, але я говорю про сьогоднішній день", – сказав він.

Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Польща піднімала у повітря винищувачі через російські реактивні дрони над заходом України, а Румунія – через кілька безпілотників неподалік кордону з Україною. В обох випадках порушення повітряного простору не зафіксували.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.