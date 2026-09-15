Литва не видит признаков подготовки России к конвенциональному нападению на страны Балтии

На фоне предупреждений Польши о возможной активизации действий России в ближайшие недели главный советник президента Литвы Дейвидас Матуленис заявил, что на данный момент нет данных, свидетельствующих о подготовке РФ к конвенциональному нападению на страны Балтии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Советник президента Литвы отметил активизацию диверсий со стороны России, однако не ожидает конвенционального нападения.

"Уже сами залёты дронов свидетельствуют о том, что ситуация обостряется, Россия предпринимает определённые диверсионные меры, идёт на больший риск эскалации – это факт. Но у нас нет конкретной информации, которая указывала бы на то, что Россия готовится к какой-либо конвенциональной атаке на страны Балтии. В целом наша информация совпадает с информацией поляков, просто у нас нет данных о возможных традиционных атаках", – заявил Матуленис.

По словам советника главы государства, важно отличать эскалацию, которую осуществляет Россия, от угрозы конвенционального нападения. Данных о последней, подчеркнул Матуленис, нет. Поэтому, по его словам, в ближайшее время прямой конфронтации с НАТО не ожидается.

"На сегодняшний день мы такой угрозы не видим, но должны сохранять бдительность, поскольку ситуация всегда достаточно динамична и может быстро измениться. Что будет через месяц, два или полгода, мы прогнозировать не можем, но я говорю о сегодняшнем дне", – сказал он.

Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Польша поднимала в воздух истребители из-за российских реактивных дронов над западом Украины, а Румыния – из-за нескольких беспилотников недалеко от границы с Украиной. В обоих случаях нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.