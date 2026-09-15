Бывший глава МИД Литвы иронично отозвался о "гибридных дронах" над своей страной

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал понять, что не поддерживает разговоры о гибридных атаках, когда речь идет о прямом вторжении вражеских дронов на территорию его страны.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Экс-министр комментировал последний инцидент, когда истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

"Приятно знать, что прошлой ночью Литва успешно отразила гибридную атаку гибридных дронов, которые были сбиты еще до того, как успели приземлиться на наших гибридных домах", – написал Ландсбергис.

Стоит отметить, что в странах НАТО вторжение беспилотников называют частью гибридной войны России против Запада.

Даже инцидент в аэропорту Лейпцига, который едва не закончился катастрофой, когда оснащенный взрывчаткой дрон был направлен в крыло украинского грузового самолета, в конечном итоге был назван гибридной атакой.

О необходимости отказаться от использования термина "гибридный"говорил и посол Украины в Германии Алексей Макеев.