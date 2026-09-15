У польському уряді попередили про поширення фейкового фото знайденої в морі "Гербери"

У польському уряді звернули увагу на поширення у мережі обробленого штучним інтелектом фото російського безпілотника, знайденого напередодні в Балтійському морі біля узбережжя Західнопоморського воєводства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Одразу після оприлюднення інформації про знахідку в мережі почала поширюватися фотографія безпілотника, яка нібито зображувала апарат на польському узбережжі.

"Однак це фотографія, згенерована штучним інтелектом. Відмінності помітні, зокрема, у конструкції корпусу – достатньо порівняти підроблену фотографію зі знімком справжнього дрона", – повідомила урядова канцелярія.

Колаж канцелярії прем'єр-міністра Польщі

Справжнє фото оприлюднив міністр національної оборони, віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш.

"Будьте обережні щодо фальшивих фотографій, пов’язаних із дроном, знайденим на Балтійському узбережжі", – закликала канцелярія прем’єр-міністра Дональда Туска.

Немає підтвердженої інформації про те, хто створив фальшиве фото. Однак відомо, чому воно могло так швидко набути поширення.

За словами підполковника у відставці Максиміліана Дури, сфальсифікована фотографія з’явилася лише приблизно через 15 хвилин після перших повідомлень. На його думку, найімовірніше, хтось отримав доступ до справжніх військових знімків знахідки, передав їх далі, а потім зображення було цифровим чином модифіковано або згенеровано на їхній основі. Складна ситуація, в якій зараз перебуває Польща через гібридні атаки та провокації Росії, є ідеальним середовищем для дезінформації та поширення неперевірених публікацій.

Аналіз інструменту Hive Moderation оцінив ймовірність використання ШІ у створенні фальшивої фотографії на 83,5 %. Це також підтвердив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Перш ніж поширювати сенсаційну інформацію, перевірте, чи дійсно фотографія показує те, за що її видають", – закликала канцелярія прем’єр-міністра.

Детальний аналіз знайденого дрона на платформі X опублікував також підполковник у запасі Мачей Корожай, військовий аналітик та експерт з питань безпеки.

"Чорне забарвлення, жовті позначки на стабілізаторі, тактичний номер "540" та довший серійний номер, що починається з кириличної літери "Ы", – це схема маркування, характерна для сімейств "Герань-2" та "Гербер", що виробляються в Алабузі", – повідомив він.

Як зазначається, дезінформація є небезпечною тому, що її набагато складніше викрити. Це не класична брехня, фейкові новини, неправдива або оманлива інформація, а щось, що виглядає дуже правдоподібно, і найчастіше відправною точкою для сфальсифікованої картини є реальна подія. Отже, це маніпульований або вирваний з контексту контент. Він покликаний викликати емоції, впливати на громадську думку, рішення людей і, як наслідок, на хід подій.

У випадку Росії дезінформація використовується, зокрема, для обґрунтування власної політики. Кремль використовує фальшиві або маніпульовані повідомлення, щоб представити свої дії – наприклад, агресію проти України – як захист, необхідність або реакцію на нібито загрозу.

Раніше Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що неподалік від пляжу в Західнопоморському воєводстві Польщі з води підняли дрон російського походження.

Регіональні польські ЗМІ поділилися відео зі знайденим у Балтійському морі безпілотником російського походження.