В польском правительстве обратили внимание на распространение в сети обработанной с помощью искусственного интеллекта фотографии российского беспилотника, найденного накануне в Балтийском море у побережья Западно-Поморского воеводства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Сразу после обнародования информации о находке в сети начала распространяться фотография беспилотника, которая якобы изображала аппарат на польском побережье.

"Однако это фотография, сгенерированная искусственным интеллектом. Различия заметны, в частности, в конструкции корпуса – достаточно сравнить поддельную фотографию со снимком настоящего дрона", – сообщила правительственная канцелярия.

Коллаж канцелярии премьер-министра Польши

Настоящую фотографию обнародовал министр национальной обороны, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

"Будьте осторожны с поддельными фотографиями, связанными с дроном, найденным на побережье Балтийского моря", – призвала канцелярия премьер-министра Дональда Туска.

Нет подтверждённой информации о том, кто создал поддельное фото. Однако известно, почему оно могло так быстро распространиться.

По словам подполковника в отставке Максимилиана Дуры, фальсифицированная фотография появилась всего лишь примерно через 15 минут после первых сообщений. По его мнению, скорее всего, кто-то получил доступ к подлинным военным снимкам находки, передал их дальше, а затем изображение было цифровым образом модифицировано или сгенерировано на их основе. Сложная ситуация, в которой сейчас находится Польша из-за гибридных атак и провокаций со стороны России, является идеальной средой для дезинформации и распространения непроверенных публикаций.

Анализ инструмента Hive Moderation оценил вероятность использования ИИ при создании поддельной фотографии в 83,5%. Это также подтвердил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"Прежде чем распространять сенсационную информацию, проверьте, действительно ли фотография показывает то, за что ее выдают", – призвала канцелярия премьер-министра.

Подробный анализ найденного дрона на платформе X опубликовал также подполковник в запасе Мачей Корожай, военный аналитик и эксперт по вопросам безопасности.

"Чёрная окраска, жёлтые отметки на стабилизаторе, тактический номер "540" и более длинный серийный номер, начинающийся с кириллической буквы "Ы", – это схема маркировки, характерная для семейств "Герань-2" и "Гербер", производимых в Алабуге", – сообщил он.

Как отмечается, дезинформация опасна тем, что её гораздо сложнее разоблачить. Это не классическая ложь, фейковые новости, неправдивая или вводящая в заблуждение информация, а нечто, что выглядит очень правдоподобно, и чаще всего отправной точкой для фальсифицированной картины служит реальное событие. Это манипулятивный или вырванный из контекста контент. Он призван вызывать эмоции, влиять на общественное мнение, решения людей и, как следствие, на ход событий.

В случае с Россией дезинформация используется, в частности, для обоснования собственной политики. Кремль использует фальшивые или манипулятивные сообщения, чтобы представить свои действия – например, агрессию против Украины – как защиту, необходимость или реакцию на якобы угрозу.

Ранее Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что недалеко от пляжа в Западно-Поморском воеводстве Польши из воды подняли дрон российского происхождения.

Региональные польские СМИ поделились видео с найденным в Балтийском море беспилотником российского происхождения.