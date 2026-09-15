У Європарламенті вважають, що ЄС має адаптувати бюджет до кліматичних викликів

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вважає, що Європейський Союз має посилити зусилля для підготовки до наслідків зміни клімату та врахувати ці виклики під час формування свого довгострокового бюджету.

Про це вона сказала в інтерв’ю кільком ЗМІ, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Метсола зазначила, що цього літа необхідність підвищення стійкості ЄС до кліматичних змін стала особливо очевидною. За її словами, Європа має бути краще підготовлена до дедалі частіших хвиль спеки, лісових пожеж і повеней.

Вона очікує, що питання клімату стане одним з елементів промови президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн "Про стан Союзу", запланованої на середу, 16 вересня.

"Гадаю, цього року на цьому буде зроблено більший наголос", – сказала вона.

Метсола зазначила, що наслідки екстремальних погодних явищ уже відчуваються в різних країнах ЄС. Серед проблем вона назвала пересихання річок, недостатню готовність будинків до екстремальних температур та зростання навантаження на найбільш вразливі групи населення.

Президентка Європейського парламенту також закликала врахувати кліматичні ризики під час формування довгострокового бюджету Євросоюзу. Вона зазначила, що країни-члени дедалі частіше потребують фінансової підтримки для подолання наслідків кліматичних катастроф.

За офіційними даними ЄС, серпень став одним із найспекотніших місяців за всю історію спостережень, що підкреслює погіршення наслідків глобального потепління.

Як повідомлялося, Іспанія у 2026 році пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень; на материковій частині країни та Балеарських островах зафіксували 61 день спекотної погоди.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.