В Европарламенте считают, что ЕС должен адаптировать бюджет к климатическим вызовам

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола считает, что Европейский Союз должен активизировать усилия по подготовке к последствиям изменения климата и учесть эти вызовы при формировании своего долгосрочного бюджета.

Об этом она заявила в интервью нескольким СМИ, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Метсола отметила, что этим летом необходимость повышения устойчивости ЕС к климатическим изменениям стала особенно очевидной. По её словам, Европа должна быть лучше подготовлена к всё более частым волнам жары, лесным пожарам и наводнениям.

Она ожидает, что вопрос климата станет одним из элементов речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен "О состоянии Союза", запланированной на среду, 16 сентября.

"Думаю, в этом году на этом будет сделан больший акцент", – сказала она.

Метсола отметила, что последствия экстремальных погодных явлений уже ощущаются в разных странах ЕС. Среди проблем она назвала пересыхание рек, недостаточную готовность домов к экстремальным температурам и рост нагрузки на наиболее уязвимые группы населения.

Председатель Европейского парламента также призвала учесть климатические риски при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза. Она отметила, что страны-члены всё чаще нуждаются в финансовой поддержке для преодоления последствий климатических катастроф.

По официальным данным ЕС, август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, что подчеркивает усугубление последствий глобального потепления.

Как сообщалось, Испания в 2026 году пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений; на материковой части страны и Балеарских островах зафиксировали 61 день жаркой погоды.

СМИ писали, что, согласно анализу, чрезвычайно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.