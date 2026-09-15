В странах Европы отмечается регресс в развитии демократии

Согласно исследованию, проведенному в период с 2020 по 2025 год, в странах Европы было зафиксировано 77 случаев ухудшения показателей по 154 демократическим критериям, тогда как улучшений было лишь 42.

Об этом пишет Euroactiv со ссылкой на исследование Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA), сообщает "Европейская правда".

Более половины государств региона испытали регресс по крайней мере по одному из параметров, говорится в исследовании. Чаще всего пострадали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов.

"Отчет не утверждает, что демократия в целом в Европе находится под угрозой. Зато он указывает на то, что слабых мест становится всё больше, и тенденция не направлена на постоянное улучшение качества демократии, которого хотели бы видеть многие европейцы", – сказал генеральный секретарь Института Кевин Касас-Замора.

Как и прежде, наибольшая доля ухудшений – 28 – пришлась на Восточную Европу, включая Россию, остальные распределились равномерно: 18 в Центральной Европе, 16 в Южной Европе и 15 в Северной и Западной Европе.

Например, свобода прессы ухудшилась в Исландии, Италии и Великобритании, а свобода слова – в Дании и Германии.

Борьба с коррупцией ослабла в Австрии, Литве, Финляндии, Испании и Словакии. В этих странах выборы остаются конкурентными, а демократические институты – в основном нетронутыми, что отчасти объясняет, почему общее ухудшение ситуации может быть сложнее обнаружить.

Как отмечается в исследовании, правительства стран пытаются оправдать меры, направленные против демократии, ситуацией с безопасностью. Например, Германия уже давно оправдывает ограничения некоторых форм политического самовыражения как часть своих усилий по предотвращению возврата экстремизма, однако эти меры, напротив, всё больше расширяются, превращаясь в более общие ограничения политического самовыражения.

В свою очередь Польша зафиксировала семь улучшений – больше, чем любая другая европейская страна – в частности в сферах гражданского общества, парламента и независимости СМИ. Чехия также продемонстрировала улучшения в таких сферах, как независимость парламента и судебной власти.

Ранее Европарламент одобрил практические рекомендации для ЕС по противодействию злонамеренному влиянию РФ. В частности, он призывает помочь Украине усилить возможности для кибератак.