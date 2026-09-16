Нідерланди ратифікували конвенцію про компенсаційну комісію для України

Нідерланди ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це 15 вересня повідомили у пресслужбі Ради Європи, пише "Європейська правда".

У вівторок Нідерланди завершили офіційний процес ратифікації Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Постійний представник країни при Раді Європи, посол Андре Гаспельс, подав відповідний документ до штаб-квартири організації у Страсбурзі.

Тепер процес ратифікації завершився у 9 країнах та ЄС. Для набуття чинності необхідно 25 ратифікацій.

Слід нагадати, що Нідерланди зіграли лідерську роль у переговорах стосовно Конвенції, а зараз очолюють підготовчий комітет, створений у лютому 2026 року рішенням Комітету міністрів РЄ для операційних і практичних приготувань до запуску комісії. Розміститися Компенсаційна комісія має у Гаазі.

Компенсаційна комісія є другим елементом механізму компенсацій для України за збитки, завдані загарбницькою війною Росії. Цей орган розглядатиме та ухвалюватиме рішення за заявками, які подаються постраждалими у межах Реєстру збитків.

Наприкінці серпня Реєстр збитків почав приймати заяви за низкою категорій для держави Україна та юридичних осіб, а також щодо втрати роботи фізичними особами.

У вересні Реєстр відкрив прийом заяв за трьома останніми категоріями для бізнесу.