Нидерланды ратифицировали конвенцию о компенсационной комиссии для Украины

Нидерланды ратифицировали Конвенцию Совета Европы о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Совета Европы, пишет "Европейская правда".

Во вторник Нидерланды завершили официальный процесс ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Постоянный представитель страны при Совете Европы, посол Андре Гаспельс, подал соответствующий документ в штаб-квартиру организации в Страсбурге.

Теперь процесс ратификации завершился в 9 странах и ЕС. Для вступления в силу необходимо 25 ратификаций.

Напомним, что Нидерланды сыграли ведущую роль в переговорах по Конвенции, а сейчас возглавляют подготовительный комитет, созданный в феврале 2026 года решением Комитета министров Совета Европы для оперативной и практической подготовки к запуску комиссии. Компенсационная комиссия разместится в Гааге.

Компенсационная комиссия является вторым элементом механизма компенсаций для Украины за ущерб, причиненный захватнической войной России. Этот орган будет рассматривать и принимать решения по заявкам, подаваемым пострадавшими в рамках Реестра убытков.

В конце августа Реестр убытков начал принимать заявления по ряду категорий для государства Украина и юридических лиц, а также в связи с потерей работы физическими лицами.

В сентябре Реестр открыл прием заявлений по трем последним категориям для бизнеса.