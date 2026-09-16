У Фінляндії пропонують надати поліції повноваження збивати дрони

Уряд Фінляндії запропонував розширити повноваження поліції щодо втручання в діяльність безпілотних літальних апаратів (БпЛА), "щоб йти в ногу з технологічним прогресом".

Про це повідомляє Yle з посиланням на заяву фінського МВС, інформує "Європейська правда".

У повідомленні зазначається, що пропозиція була подана до парламенту у вівторок і що закон має набрати чинності "якнайшвидше".

"Дрони та інші безпілотні пристрої набувають дедалі більшого значення в сучасних умовах забезпечення безпеки. Ця тенденція не обмежується літальними апаратами; вона також стосується безпілотних транспортних засобів, що діють на суші, на поверхні води та під водою", – наголосили у МВС Фінляндії.

У відомстві зазначили, що технологія дронів широко використовується в законних і правомірних цілях. Водночас там вказали, що вона також може застосовуватися для злочинної діяльності, зокрема для завдання шкоди критично важливій інфраструктурі, зриву роботи органів влади або вторгнення в приватне життя.

"Чинний Закон про поліцію містить положення щодо повноважень поліції з перехоплення безпілотних літальних апаратів. Згідно з пропозицією, у майбутньому поліція матиме право припиняти рух і, у ширшому сенсі, експлуатацію безпілотного апарата незалежно від того, чи перебуває він у повітрі, на суші, на поверхні води чи під водою", – додали у відомстві.

За даними міністерства, до дозволених методів перехоплення безпілотників належатимуть "технічні пристрої, застосування сили та вогнепальної зброї".

"Пропозиція також розширить можливості Збройних сил Фінляндії щодо надання поліції оперативної допомоги у перехопленні руху або експлуатації безпілотного апарата, а також щодо інших форм взаємодії між відомствами", – пояснило міністерство.

Протягом весни у Фінляндії було кілька випадків, коли українські дрони, які летіли атакувати порти РФ на Балтійському морі, потрапили у повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський тоді запропонував прем’єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо зміцнити двостороннє партнерство, підписавши угоду в форматі drone deal.