В Финляндии предлагают наделить полицию полномочиями сбивать дроны

Правительство Финляндии предложило расширить полномочия полиции по вмешательству в деятельность беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), "чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом".

Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление финского МВД, информирует "Европейская правда".

В сообщении отмечается, что предложение было подано в парламент во вторник и что закон должен вступить в силу "как можно скорее".

"Дроны и другие беспилотные устройства приобретают все большее значение в современных условиях обеспечения безопасности. Эта тенденция не ограничивается летательными аппаратами; она также касается беспилотных транспортных средств, действующих на суше, на поверхности воды и под водой", – подчеркнули в МВД Финляндии.

В ведомстве отметили, что технология дронов широко используется в законных и правомерных целях. В то же время там указали, что она также может применяться для преступной деятельности, в частности для нанесения ущерба критически важной инфраструктуре, срыва работы органов власти или вторжения в частную жизнь.

"Действующий Закон о полиции содержит положения о полномочиях полиции по перехвату беспилотных летательных аппаратов. Согласно предложению, в будущем полиция будет иметь право пресекать движение и, в более широком смысле, эксплуатацию беспилотного аппарата независимо от того, находится ли он в воздухе, на суше, на поверхности воды или под водой", – добавили в ведомстве.

По данным министерства, к разрешенным методам перехвата беспилотников будут относиться "технические устройства, применение силы и огнестрельного оружия".

"Предложение также расширит возможности Вооруженных сил Финляндии по оказанию полиции оперативной помощи в перехвате движения или эксплуатации беспилотного аппарата, а также в отношении других форм взаимодействия между ведомствами", – пояснило министерство.

Весной в Финляндии было несколько случаев, когда украинские дроны, летевшие для атаки портов РФ на Балтийском море, попали в воздушное пространство страны.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил премьер-министру Финляндии Петтери Орпо укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате drone deal.