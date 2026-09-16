У польській Сілезії – масштабні перебої з поїздами через несправність у системі керування рухом

У польській Сілезії з ночі 16 вересня тривають перебої на залізниці через проблеми у системі керування рухом.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Проблеми на залізниці у Сілезії почалися з 3 години ночі. Причиною називають технічні несправності та знеструмлення в обладнанні, що відповідає за контроль руху.

У зв’язку з проблемами більшість поїздів у регіоні запізнюються, деякі курсують лише на частині маршруту, а деякі зовсім скасували.

Прогнозів щодо нормалізації руху поки не озвучують.

Минулої п’ятниці по всій території Польщі були масштабні затримки поїздів через страйк машиністів, які скидали швидкість перед кожним переїздом. Страйк організували після резонансної аварії на залізничному переїзді.

Тим часом у Нідерландах з’ясовують винуватців появи на залізничних коліях прикручених труб одразу у кількох десятках місць. Не виключають, що це влаштувала невелика група фермерів.