В польской Силезии – масштабные перебои в движении поездов из-за неисправности в системе управления

В польской Силезии с ночи 16 сентября продолжаются перебои на железной дороге из-за проблем в системе управления движением.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Проблемы на железной дороге в Силезии начались в 3 часа ночи. Причиной называют технические неисправности и отключение питания в оборудовании, отвечающем за контроль движения.

В связи с проблемами большинство поездов в регионе опаздывают, некоторые курсируют только на части маршрута, а некоторые вообще отменены.

Прогнозов относительно нормализации движения пока не озвучивают.

В минувшую пятницу по всей территории Польши наблюдались масштабные задержки поездов из-за забастовки машинистов, которые снижали скорость перед каждым переездом. Забастовку организовали после резонансной аварии на железнодорожном переезде.

Тем временем в Нидерландах выясняют виновных в появлении на железнодорожных путях прикрученных труб сразу в нескольких десятках мест. Не исключают, что это устрочила небольшая группа фермеров.