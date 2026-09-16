В Ісландії пояснили, чому вирішили відмовитись від китобійного промислу

У лютому уряд Ісландії представить законопроєкт, який може призвести до припинення китобійного промислу, оскільки це практично не приносить прибутку.

Про це у коментарі AFP повідомив представник Міністерства промисловості Ісландії, інформує "Європейська правда".

Ісландія – одна з трьох країн у світі разом з Норвегією та Японією, де досі ведеться полювання на цих гігантських морських ссавців, що викликає різку критику з боку організацій із захисту прав тварин.

"У лютому на розгляд парламенту буде винесено законопроєкт, спрямований на внесення поправок до закону про китобійний промисел", – сказав представник міністерства.

У тексті законопроєкту буде приділено "особливу увагу рекомендаціям, розробленим щодо постійної заборони на китобійний промисел", додав він.

Міністерка промисловості Ханна Катрін Фріорікссон заявила місцевому ЗМІ Visir, що китобійний промисел практично не приносить прибутку, а захист тварин є пріоритетом.

Вона зазначила, що минулого року "ніхто не виходив" на полювання на китів, незважаючи на виданий дозвіл.

Цього року, однак, судна все ж виходили на полювання за китами. Але те, що вони зловили, "значно не дотягувало до встановленої квоти", сказала міністерка.

Речниця організації із захисту тварин Humane World for Animals Венді Гіггінс назвала запропонований законопроєкт "дійсно важливим кроком" на шляху до припинення "жорстокої" практики.

Нагадаємо, у серпні Ісландія наказала вислати 21 активіста, які виступають проти китобійного промислу, і яких понад тиждень утримували в Рейк’явіку.

Також варто зазначити, що у грудні 2024 року уряд Ісландії видав двом компаніям дозволи на забій китів на наступні п'ять років.