В Исландии объяснили, почему решили отказаться от китобойного промысла

В феврале правительство Исландии представит законопроект, который может привести к прекращению китобойного промысла, поскольку он практически не приносит прибыли.

Об этом в комментарии AFP сообщил представитель Министерства промышленности Исландии, сообщает "Европейская правда".

Исландия – одна из трех стран в мире наряду с Норвегией и Японией, где до сих пор ведется охота на этих гигантских морских млекопитающих, что вызывает резкую критику со стороны организаций по защите прав животных.

"В феврале на рассмотрение парламента будет вынесен законопроект, направленный на внесение поправок в закон о китобойном промысле", – сказал представитель министерства.

В тексте законопроекта будет уделено "особое внимание рекомендациям, разработанным в отношении постоянного запрета на китобойный промысел", добавил он.

Министр промышленности Ханна Катрин Фриорикссон заявила местному СМИ Visir, что китобойный промысел практически не приносит прибыли, а защита животных является приоритетом.

Она отметила, что в прошлом году "никто не выходил" на охоту на китов, несмотря на выданное разрешение.

В этом году, однако, суда все же выходили на охоту за китами. Но то, что они поймали, "значительно не дотягивало до установленной квоты", сказала министр.

Пресс-секретарь организации по защите животных Humane World for Animals Венди Хиггинс назвала предложенный законопроект "действительно важным шагом" на пути к прекращению "жестокой" практики.

Напомним, в августе Исландия приказала выслать 21 активиста, выступающих против китобойного промысла, которых более недели удерживали в Рейкьявике.

Также стоит отметить, что в декабре 2024 года правительство Исландии выдало двум компаниям разрешения на отлов китов на следующие пять лет.