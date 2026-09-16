Президент Литви: збитий над країною дрон міг бути російською "Герберою"
Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що дрон, збитий над територією Литви, найімовірніше, є російським апаратом "Гербера", який був призначений для атаки на Україну, але збився з курсу.
Заяву президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Науседа, наразі триває аналіз електронної частини безпілотника. За підсумками аналізу, сподівається президент, вдасться відновити інформацію з дрона й встановити значно більше даних.
"Ймовірно, це не було свідомим актом проти Литви, ймовірно, це був російський дрон, призначений для атаки на Україну, який був збитий з курсу засобами електронної боротьби України і потрапив на територію нашої країни, де й був збитий. Звісно, у майбутньому, коли ми матимемо додаткову інформацію, ми обов’язково її оприлюднимо", – прокоментував Науседа.
Нагадаємо, вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.
На місці падіння безпілотника виявили вибуховий пристрій – його знешкодили сапери.
Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Литва надішле ноту Білорусі з цього приводу.