Президент Литвы: сбитый над страной дрон мог быть российской "Герберой"
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что дрон, сбитый над территорией Литвы, скорее всего, является российским аппаратом "Гербера", который предназначался для атаки на Украину, но сбился с курса.
Заявление президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Науседа, в настоящее время продолжается анализ электронной части беспилотника. По итогам анализа, надеется президент, удастся восстановить информацию с дрона и установить гораздо больше данных.
"Вероятно, это не было преднамеренным актом против Литвы, вероятно, это был российский дрон, предназначенный для атаки на Украину, который был сбит с курса средствами электронной борьбы Украины и попал на территорию нашей страны, где и был сбит. Конечно, в будущем, когда у нас появится дополнительная информация, мы обязательно её обнародуем", – прокомментировал Науседа.
Напомним, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, залетевший с территории Беларуси.
На месте падения беспилотника обнаружили взрывное устройство – его обезвредили саперы.
Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что Литва направит ноту Беларуси по этому поводу.