Рада поддержала евроинтеграционный проект о таможенных правилах для посылок до 150 евро

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий урегулирование процедур таможенного оформления в целях введения налога на импортируемые посылки низкой стоимости.

Об этом говорится в описании законопроекта, опубликованном на сайте ВР, пишет "Европейская правда".

Во время пленарного заседания в среду, 16 сентября, решение поддержали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, один был против.

Парламент рассматривает изменения в Таможенный кодекс в третий раз: ранее законопроект №12360 был отклонен, после чего законопроект №15460 с аналогичными нормами народные депутаты провалили во втором чтении и отправили на доработку.

Принятие данного документа в пакете с поправками к Налоговому кодексу (законопроект № 16051-1) является частью международных обязательств Украины перед Международным валютным фондом и вторым траншем макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3,7 млрд евро в рамках займа на поддержку Украины на сумму 90 млрд евро.

"Сейчас этот законопроект, учитывая технические сложности реализации, предполагается применять с 1 июля 2027 года, так как необходимо технически разработать систему, которая позволит взимать налог", – пояснил министр финансов Сергей Марченко во время выступления в парламенте.

По его словам, главная задача документа – упростить процедуру уплаты НДС для физического лица, получающего посылку, чтобы граждане Украины не ощутили никаких изменений.

"То есть они в один клик покупают товар, налогообложение осуществляется автоматически, в Украине будут зарегистрированы представительства маркетплейсов, и они фактически станут теми субъектами, которые будут физически уплачивать налог. То есть Amazon, Ebay, Temu, AliExpress – все должны зарегистрировать свои представительства в Украине, которые будут платить налоги за посылки", – отметил Марченко.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект призван согласовать таможенное законодательство с изменениями в Налоговом кодексе относительно обложения НДС операций по дистанционной продаже товаров стоимостью до 150 евро.

Документ определяет особенности применения валютных курсов, полномочия должностных лиц таможенных органов и способы декларирования почтовых отправлений.

Среди прочего он относит предприятия электронной коммерции и их посредников к категории лиц, на которых возложена обязанность по уплате таможенных платежей, а также устанавливает переходный период в отношении освобождения от административной ответственности при условии полной уплаты налога.

Ожидается, что реализация норм закона вместе с налоговыми изменениями позволит привлечь в государственный бюджет около 10 млрд грн в год.

1 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект, который предусматривал урегулирование процедур таможенного оформления для введения налога на импортируемые посылки низкой стоимости.

Напомним, с 1 июля вступили в силу европейские пошлины в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро, которые до этого не облагались ввозной пошлиной.

С 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.