У Франції під час нової хвилі спеки зафіксували ще понад 800 надлишкових смертей

У Франції під час чергового періоду аномальної спеки зафіксували щонайменше 817 надлишкових смертей.

Про це в середу, 16 вересня, повідомило Національне агентство охорони здоров’я, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Йдеться про період із 27 липня до 20 серпня, коли Францію охопили надзвичайно високі температури.

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих на сьогодні надмірних смертей з червня та початку серії спекотних періодів наближається до ⁠майже 8 тисяч.

Зазначається, що більшу частину надмірної смертності становили люди віком ⁠75 років і старші.

Національне агентство охорони здоров’я вже зафіксувало 5764 надмірних смертей за період з 17 червня по 2 липня та 1243 – за період з 3 по 20 липня.

За офіційними даними ЄС, серпень став одним із найспекотніших місяців за всю історію спостережень, що підкреслює погіршення наслідків глобального потепління.

Як повідомлялося, Іспанія у 2026 році пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень; на материковій частині країни та Балеарських островах зафіксували 61 день спекотної погоди.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.