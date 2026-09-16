Во Франции во время новой волны жары зафиксировали ещё более 800 избыточных смертей

Во Франции во время очередного периода аномальной жары зафиксировали не менее 817 избыточных смертей.

Об этом в среду, 16 сентября, сообщило Национальное агентство здравоохранения, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Речь идет о периоде с 27 июля по 20 августа, когда Францию охватили чрезвычайно высокие температуры.

Таким образом, общее количество зарегистрированных на сегодня избыточных смертей с июня и начала серии жарких периодов приближается к почти 8 тысячам.

Отмечается, что большую часть избыточных смертей составили люди в возрасте 75 лет и старше.

Национальное агентство здравоохранения уже зафиксировало 5764 случая избыточной смертности за период с 17 июня по 2 июля и 1243 – за период с 3 по 20 июля.

По официальным данным ЕС, август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, что подчеркивает усугубление последствий глобального потепления.

Как сообщалось, Испания в 2026 году пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений; на материковой части страны и Балеарских островах зафиксировали 61 день жаркой погоды.

СМИ писали, что, согласно анализу, чрезвычайно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.