Європарламент закликав ЄС посилити протидію гібридним загрозам Росії

У новому звіті від 16 вересня депутати Європейського парламенту попереджають про зростання кількості гібридних атак проти ЄС, головними винуватцями яких називають Росію та її маріонеток.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

На тлі погіршення ситуації з безпекою депутати Європарламенту стверджують, що ЄС повинен перейти до проактивної стратегії, зокрема використовуючи свої можливості для зриву, стримування та реагування на гібридні загрози.

"Занадто довго Європа побоювалася, що більш рішуча реакція спровокує Москву. Але все відбувається навпаки. Путін продовжує перетинати одну межу за іншою, а гібридна війна Росії стає дедалі більш агресивною. Кремль сприймає наші вагання як слабкість. Ми не повинні боятися рішуче реагувати та застосовувати реальні санкції у відповідь на російську агресію", – заявила євродепутатка з Литви Раса Юкневічене.

Депутати закликали держави-члени ЄС розширити обмін розвідданими та зміцнити так званий Єдиний центр аналізу розвідданих ЄС (SIAC), який, як зазначено у звіті, має стати єдиним центром обробки розвідданих в інституціях ЄС.

Також у Європарламенті закликали до посилення співпраці між ЄС та НАТО з метою зміцнення стійкості та стримування гібридних загроз.

Текст було схвалили 470 голосами "за", 129 – "проти" та 62 утрималися.

Нагадаємо, Європейський парламент у середу, 16 вересня, проголосував за нові правила, які, зокрема, дозволяють фінансування витрат на випробування оборонних розробок в Україні через Європейський оборонний фонд.

А у щорічній промові перед Європарламентом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України.