Европарламент призвал ЕС усилить противодействие гибридным угрозам РФ

В новом отчете от 16 сентября депутаты Европейского парламента предупреждают о росте числа гибридных атак против ЕС, главными виновниками которых называют Россию и её марионеток.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

На фоне ухудшения ситуации с безопасностью депутаты Европарламента утверждают, что ЕС должен перейти к проактивной стратегии, в частности используя свои возможности для срыва, сдерживания и реагирования на гибридные угрозы.

"Слишком долго Европа опасалась, что более решительная реакция спровоцирует Москву. Но всё происходит наоборот. Путин продолжает пересекать одну границу за другой, а гибридная война России становится все более агрессивной. Кремль воспринимает наши колебания как слабость. Мы не должны бояться решительно реагировать и применять реальные санкции в ответ на российскую агрессию", – заявила евродепутат из Литвы Раса Юкневичене.

Депутаты призвали государства-члены ЕС расширить обмен разведданными и укрепить так называемый Единый центр анализа разведданных ЕС (SIAC), который, как указано в отчете, должен стать единым центром обработки разведданных в институтах ЕС.

Также в Европарламенте призвали к усилению сотрудничества между ЕС и НАТО с целью укрепления устойчивости и сдерживания гибридных угроз.

Текст был одобрен 470 голосами "за", 129 – "против" и 62 воздержались.

Напомним, Европейский парламент в среду, 16 сентября, проголосовал за новые правила, которые, в частности, позволяют финансировать расходы на испытания оборонных разработок в Украине через Европейский оборонный фонд.

А в ежегодной речи перед Европарламентом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Европейского совета безопасности с участием Украины.