В МЗС України заявили про неприпустимість зняття санкцій ЄС з російських олігархів

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про неприпустимість послаблення санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Про це він сказав на брифінгу у середу, 16 вересня, пише Інтерфакс-Україна, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС наголошують: позиція України незмінна – санкційний список треба розширювати, а не зменшувати.

"Люди, які внесені до індивідуального списку санкцій ЄС, внесені туди не просто так, тому що комусь закортілося. Тому що це люди, які безпосередньо підтримують російську агресію проти України, сприяють продовженню цієї війни. Тому вони мають залишатися в санкційному списку. Цей список має бути розширено з більшою кількістю імен і треба переходити вже від оновлення раз на шість місяців на оновлення раз на 12 місяців. А згодом, може, і ще рідше", – сказав Тихий.

Тихий повідомив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримує тісний контакт із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас та іншими посадовцями, щоб це питання розблокувати.

Речник МЗС також сказав, що обговорення питання про продовження європейських санкцій проти Усманова та Фрідмана продовжили на тиждень, але у міністерстві "здається, що обговорювати немає чого".

"Потрібно продовжувати всі діючі санкційні режими і посилювати їх, а не послаблювати. Бо це створює дуже небезпечний прецедент послаблення санкцій проти РФ", – сказав Тихий, нагадавши, що цим раніше займався експрем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

12 вересня джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.

А 16 вересня, під час промови у Європарламенті, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії треба продовжувати.