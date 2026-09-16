В МИД Украины заявили о недопустимости снятия санкций ЕС с российских олигархов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил о недопустимости ослабления санкций в отношении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 16 сентября, пишет Интерфакс-Украина, сообщает "Европейская правда".

В МИД подчеркивают: позиция Украины неизменна – санкционный список нужно расширять, а не сокращать.

"Люди, включенные в индивидуальный санкционный список ЕС, попали туда не просто так, не потому, что кому-то вздумалось. Потому что это люди, которые непосредственно поддерживают российскую агрессию против Украины, способствуют продолжению этой войны. Поэтому они должны оставаться в санкционном списке. Этот список должен быть расширен за счет включения большего количества имен, и нужно переходить уже от обновления раз в шесть месяцев к обновлению раз в 12 месяцев. А впоследствии, возможно, и еще реже", – сказал Тихий.

Тихий сообщил, что министр иностранных дел Андрей Сибига поддерживает тесный контакт с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и другими должностными лицами, чтобы разблокировать этот вопрос.

Пресс-секретарь МИД также сказал, что обсуждение вопроса о продлении европейских санкций против Усманова и Фридмана продлили на неделю, но в министерстве "кажется, что обсуждать нечего".

"Нужно продлевать все действующие санкционные режимы и усиливать их, а не ослаблять. Потому что это создает очень опасный прецедент ослабления санкций против РФ", – сказал Тихий, напомнив, что этим ранее занимался экс-премьер Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщала "Европейская правда", 11 сентября послы стран ЕС вновь не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требований Словакии и Франции об изменениях в списках лиц, подпадающих под персональные санкции.

В прошлый раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и в тот раз до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

12 сентября источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.

А 16 сентября, во время выступления в Европарламенте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России необходимо продлевать.