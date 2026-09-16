СМИ: Макрон пригласил европейских лидеров на выступление Папы Льва XIV во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил глав европейских государств принять участие в выступлении Папы Римского Льва XIV в последний день его визита во Францию в конце этого месяца.

Об этом Politico сообщили три европейских дипломата, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, понтифик выступит с речью под названием "Корни Европы: во имя мира и единства" в городе Мец на северо-востоке Франции 28 сентября.

В официальном приглашении, с которым ознакомилось издание, отмечается, что это мероприятие станет "поводом почтить память Роберта Шумана, отца Европы, которого Папа Франциск в 2021 году провозгласил преподобным".

По словам собеседников, Макрон пригласил европейских глав государств принять участие в выступлении Папы Римского.

Папа будет находиться во Франции с официальным визитом с 25 по 28 сентября и должен встретиться с Макроном в Елисейском дворце, посетить собор Нотр-Дам и штаб-квартиру ЮНЕСКО, где, как ожидается, он выступит с речью об искусственном интеллекте.

Поездка Папы Льва XIV станет первым официальным папским визитом во Францию со времени поездки Бенедикта XVI в Париж и Лурд в 2008 году.

6 сентября Папа Римский Лев XIV выразил надежду на приближение мира для Украины на фоне визитов переговорщиков президента США в Москву и Киев.

Во время своего первого рождественского обращения Папа Римский Лев XIV также призвал к миру в Украине.