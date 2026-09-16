Мелони заявила, что намерена оставаться на посту до конца срока полномочий

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила в среду, что намерена оставаться на посту до конца срока полномочий, опровергнув предположения СМИ о том, что она может инициировать досрочные выборы до истечения срока полномочий осенью следующего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Мелони, правительство которой в этом месяце стало самым долговечным в Италии со времен Второй мировой войны, возглавляет консервативную коалицию, в состав которой входят ее партия "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия".

"Я хотела бы остаться на посту до конца каденции парламента. Я горжусь стабильностью этого правительства", – сказала Мелони на пресс-конференции после заседания правительства.

Стремительный рост поддержки "Национального будущего" – нового ультраправого движения во главе с бывшим генералом Роберто Ванначчи – подорвал поддержку лагеря Мелони и усилил спекуляции о том, что она может попытаться добиться проведения досрочных выборов, чтобы избежать дальнейшей потери позиций.

"Мы намерены продолжать управлять, пока у меня есть это сильное и прочное большинство", – заявила она, выступая вместе с вице-премьер-министрами Маттео Сальвини и Антонио Таяни, лидерами соответственно "Лиги" и "Вперед, Италия".

Однако в последние месяцы путь коалиции зачастую был далеко не гладким, что свидетельствует о том, что Мелони, возможно, теряет свой некогда прочный контроль над альянсом по мере приближения выборов.

В июле нижняя палата неожиданно отклонила правительственную поправку, связанную с избирательной реформой, которую решительно поддерживала Мелони, после того как некоторые члены правящей коалиции перешли на сторону оппозиции.

Накануне Сенат Италии поддержал спорную реформу избирательного законодательства на фоне ожесточённой критики со стороны оппозиции, поскольку соперники обвинили Мелони в изменении правил с целью повышения своих шансов на переизбрание в следующем году.

Как сообщалось, Джорджия Мелони заявила, что не готова отказаться от поддержки Украины, если ценой этого станет поддержка её политической силы той или иной партией перед выборами.