Зеленський: "проєкт Грема" та інші санкції допоможуть змусити РФ піти на мир

Президент Володимир Зеленський у контексті ухвалення в Палаті представників законопроєкту щодо санкцій проти РФ наголосив, що подібні заходи змусять Росію припинити розв’язану війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Х.

Зеленський вказав на символізм того, що проєкт щодо санкцій, який має ім’я покійного сенатора Ліндсі Грема, був ухвалений у ніч, коли Росія здійснила чергову ракетну атаку на Україну.

"Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир", – наголосив він.

За словами президента, санкції мають бути сильними, щоб "уся робота заради миру, і зокрема наші спільні з Америкою, Європою та іншими друзями дипломатичні зусилля, спрацювали".

"Дякую членам Палати представників, сенаторам, лідерам Конгресу США за підтримку цього законопроєкту. Росії потрібно закінчувати цю свою війну", – підкреслив Зеленський.

Повідомляли, що Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про мита для країн, які купують російські енергоресурси.

7 серпня проєкт був ухвалений в Сенаті США. ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп планує підписати ухвалений законопроєкт.