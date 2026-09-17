Зеленский: "проект Грема" и другие санкции помогут заставить РФ пойти на мир

Президент Владимир Зеленский в контексте принятия в Палате представителей законопроекта о санкциях против РФ подчеркнул, что подобные меры заставят Россию прекратить развязанную войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своём Instagram.

Зеленский указал на символизм того, что законопроект о санкциях, носящий имя покойного сенатора Линдси Грэма, был принят в ночь, когда Россия совершила очередную ракетную атаку на Украину.

"Именно законопроект Линдси Грэма и другие решительные санкционные меры со стороны партнеров против источника этой войны, против России, – это чрезвычайно мощный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и заставить Россию установить мир", – подчеркнул он.

По словам президента, санкции должны быть жесткими, чтобы "вся работа во имя мира, и в частности наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, дали результат".

"Благодарю членов Палаты представителей, сенаторов, лидеров Конгресса США за поддержку этого законопроекта. России нужно заканчивать эту свою войну", – подчеркнул Зеленский.

Сообщалось, что Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о введении пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы.

7 августа проект был одобрен в Сенате США. СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать принятый законопроект.