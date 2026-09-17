На Мальті пройшли протести через виправдання фігуранта справи про вбивство журналістки

На Мальті у середу пройшла велика акція протесту у зв’язку з виправдальним вироком одному з фігурантів справи про вбивство журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

16 вересня у Валетті пройшла велика демонстрація, скликана громадськими організаціями, із закликами забезпечити покарання для усіх причетних до вбивства Дафне Каруани Галіції, яку майже 10 років тому підірвали в авто.

Причиною для протесту став виправдальний вирок суду щодо бізнесмена Йоргена Фенека, якого називали ймовірним замовником злочину. Очікується, що генпрокурор ще подасть апеляцію.

Учасники вигукували гасла "Мафія!", "У справедливості відмовляють", "Припиніть безкарність", "Ми не закриємо очі". Були присутні у тому числі близькі вбитої.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок підриву автомобіля 16 жовтня 2017 року. Вбивство спричинило політичний шторм, призвело до відставки тодішнього прем’єра Джозефа Муската та на багато років стало провідною темою у політичному житті Мальти.

Безпосередніх трьох виконавців, які заклали вибуховий пристрій, і двох визнаних винними у його виготовленні засудили до тривалих термінів ув’язнення. Двом фігурантам справи присудили довічне увʼязнення.