На Мальте прошли протесты из-за оправдания фигуранта дела об убийстве журналистки

На Мальте в среду прошла массовая акция протеста в связи с оправдательным приговором одному из фигурантов дела об убийстве журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

16 сентября в Валлетте прошла массовая демонстрация, организованная общественными организациями, с призывами к наказанию всех причастных к убийству Дафне Каруаны Галиции, которую почти 10 лет назад взорвали в автомобиле.

Поводом для протеста стал оправдательный приговор суда в отношении бизнесмена Йоргена Фенека, которого называли вероятным заказчиком преступления. Ожидается, что генеральный прокурор еще подаст апелляцию.

Участники скандировали лозунги "Мафия!", "Отказ в справедливости", "Прекратите безнаказанность", "Мы не закроем глаза". Среди присутствующих были также близкие убитой.

Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года. Убийство вызвало политический шторм, привело к отставке тогдашнего премьера Джозефа Муската и на долгие годы стало главной темой в политической жизни Мальты.

Трое непосредственных исполнителей, заложивших взрывное устройство, и двое признанных виновными в его изготовлении были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Двух фигурантов дела приговорили к пожизненному заключению.