Рютте: Дії Росії спонукають НАТО більше підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останні ворожі дії Росії змусять членів Альянсу робити більше для підтримки України.

Про це Рютте заявив під час своєї промови під час візиту до Великої Британії, пише "Європейська правда".

Також Генсек НАТО вважає, що атаки Росії, спрямовані проти України та членів НАТО, показують, що держава-агресор рухається до поразки.

"Разом ми будемо робити все, щоб зміцнити наші можливості, щоб захистити весь Альянс проти будь-якої загрози. НАТО не залякає російська кампанія з ворожих дій. Росія хоче, щоб ми перестали допомагати Україні. Але це лише змусить нас робити більше для України. Дії Росії – це вияв слабкості та симптом поразки Путіна в Україні. Ми будемо допомагати Україні залишатися сильною і щоб наступив мир", – сказав Рютте.

Нагадаємо, Росія уже кілька тижнів посилює атаки на Україну, зокрема на Київ. Також зросла кількість гібридних атак на східному фланзі НАТО. Зокрема, уночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу, який залетів з території Білорусі.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що дронам, які залітають на територію його країни, чи інших країн Балтії, можуть навмисно дозволяти відхилятися від курсу.