Рютте: Действия России побуждают НАТО оказывать Украине более активную поддержку

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что последние враждебные действия России заставят членов Альянса предпринимать больше мер для поддержки Украины.

Об этом Рютте заявил в ходе своего выступления во время визита в Великобританию, пишет "Европейская правда".

Также генсек НАТО считает, что атаки России, направленные против Украины и членов НАТО, показывают, что государство-агрессор движется к поражению.

"Вместе мы будем делать все, чтобы укрепить наши возможности для защиты всего Альянса от любой угрозы. НАТО не запугает российская кампания враждебных действий. Россия хочет, чтобы мы перестали помогать Украине. Но это лишь заставит нас делать больше для Украины. Действия России – это проявление слабости и симптом поражения Путина в Украине. Мы будем помогать Украине оставаться сильной и добиваться наступления мира", – сказал Рютте.

Напомним, Россия уже несколько недель усиливает атаки на Украину, в частности на Киев. Также возросло количество гибридных атак на восточном фланге НАТО. В частности, ночью 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа, залетевший с территории Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что дронам, которые залетают на территорию его страны или других стран Балтии, могут намеренно позволять отклоняться от курса.